HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Puncak Satu Arah, Pemotor Ngamuk Marahi Pengemudi Mobil hingga Petugas

Wildan Hidayat , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |14:22 WIB
Jalur Puncak Satu Arah, Pemotor Ngamuk Marahi Pengemudi Mobil hingga Petugas
Pemotor Ngamuk di Jalur Puncak/Foto: MNC Portal
A
A
A

BOGOR - Seorang pengguna motor marah marah saat situasi arus lalu lintas di Kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat diberlakukan satu arah.

Pantauan di lokasi, Minggu (14/4/2024) seorang pemotor dengan pelat nomor kendaraan D Bandung marah- marah dan turun dari motornya, lantaran tidak diberi jalan oleh mobil yang tersendat disimpang Gadog saat proses satu arah.

Selain memaki- maki orang yang ada didalam mobil, pemotor yang tidak diketahui identitasnya ini juga sempat menendang barrier, pembatas jalan yang terbuat dari plastik, tidak hanya itu , premotor itu juga sempat menghampiri petugas yang sedang mengatur lalu lintas saat itu.

Wadir Lantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi mengatakan, jalur Puncak padat sejak Minggu pagi. Proses one way pun dilakukan lebih awal, penutupan jalur Puncak dengan memprioritaskan kendaraan arus balik.

“Situasi arus lalu lintas disimpang Gadog memang cukup padat, bahkan jalur lalu lintas menuju Puncak ditutup selama dua belas jam pada Sabtu malam,” ujarnya.

Dikatakannya, rekayasa arus lalu lintas di Jalur Puncak akan dilakukan hingga Senin besok. ”Dan hari Sabtu hingga hari ini merupakan Puncak arus balik,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
