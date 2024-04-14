Puncak Bogor Hujan Deras, Pengendara Tolong Jangan Parkir Bawah Pohon dan Tebingan!

BOGOR - Hujan deras mengguyur kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Minggu (14/4/2024) siang. Pengendara yang melintasi Jalur Puncak diimbau berhati-hati karena jalan licin, rawan longsor dan pohon tumbang.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Simpag Gadog, hujan deras melanda kawasan Puncak mulai pukul 14.30 WIB. Derasnya hujan membuat jarak pandang para pengendara yang melintas menjadi terbatas.

KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto mengimbau kepada pengendara yang akan melintasi Jalur Puncak untuk selalu berhati-hati. Terlebih kondisi hujan deras yang terjadi siang ini.

