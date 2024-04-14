Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik Lebaran Macet Parah, Tol Jakarta Cikampek Terapkan Contraflow

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |15:10 WIB
Arus Balik Lebaran Macet Parah, Tol Jakarta Cikampek Terapkan Contraflow





JAKARTA - PT Jasa Marga menerapkan sistem contraflow untuk ruas tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada siang hari ini, Minggu (14/4/2024). Kebijakan ini diambil untuk mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan menuju arah Jakarta.

"13.36 WIB #Tol_Japek Cikopo KM 72-Karawang Barat KM 47 diberlakukan lajur contraflow/kanan," tulis Jasa Marga di akun X resminya siang ini.

Jasa Marga mengingatkan kendaraan yang dapat melintasi jalur Contraflow ini merupakan kendaraan kecil yang mengarah ke Jakarta. Jasa Marga mengimbau kepada pengendara untuk tertib antrian.

Di sisi lain, Jasa Marga juga turut mengimbau kepada para pengendara yang hendak menuju Cikampek untuk berhati-hati dengan adanya kebijakan contraflow ini.

"Hati-hati di Karawang Barat KM 47-Cikopo KM 72, ada lajur contraflow arah Cikampek di lajur Kanan," imbaunya.

(Fahmi Firdaus )

      
