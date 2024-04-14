Tol Japek KM 47-70 Kembali Dilakukan Contraflow

JAKARTA - Pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali mengeluarkan diskresi rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan contraflow 2 lajur mulai dari KM 70 - 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) saat arus balik lebaran 2024.

"Rekayasa lalu lintas yang diberlakukan berupa contraflow 2 lajur mulai dari KM 70 sampai dengan KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 13.14 WIB," kata VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo, Minggu (14/4/2024).

Dia mengatakan, contraflow dilakukan untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang terjadi di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Langkah itu dilakukan berdasarkan diskresi Kepolisian dan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

"Lakukan rekayasa lalu lintas kendaraan arah Jakarta serta imbau pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas dan mengukuti arahan petugas di lapangan," jelasnya.

Pihaknya mengimbau untuk memastikan pengemudi dalam kondisi prima, tidak membawa penumpang dan barang melebihi batas muatan, tidak masuk ke lajur contraflow apabila dalam kondisi lelah dan segera beristirahat di rest area terdekat.

"Tidak mendahului kendaraan di lajur contraflow dan tidak berkendara secara zigzag serta menyalakan lampu kendaraan pada siang hari saat memasuki lajur contraflow," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )