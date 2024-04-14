Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik Lebaran, Tol Jagorawi KM 44-46 Arah Sukabumi Diberlakukan Contraflow

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |16:22 WIB
Arus Balik Lebaran, Tol Jagorawi KM 44-46 Arah Sukabumi Diberlakukan <i>Contraflow</i>
Contraflow di Tol Jagorawi (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - PT Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa Contraflow di ruas Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) KM 44 hingga KM 46 arah Sukabumi, Jawa Barat, pada arus balik lebaran 2024 atau Minggu (14/4/2024) sore ini.

"15.48 WIB #Tol_Jagorawi Setelah GT Ciawi 1 KM 44+500 - KM 46+500 arah Sukabumi DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan, harap tertib di antrian," cuit laman X @PTJASAMARGA.

"15.48 WIB #Tol_Jagorawi HATI-HATI di Ciawi KM 46+500 - KM 44+500 arah Bogor, ada LAJUR CONTRAFLOW dari arah Bogor di lajur kanan," tambahnya.

Jasa Marga menyebut situasi arus balik di Tol Jagorawi sore ini terbilang lancar di kedua arah.

Halaman:
1 2
      
