JAKARTA - PT Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa Contraflow di ruas Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) KM 44 hingga KM 46 arah Sukabumi, Jawa Barat, pada arus balik lebaran 2024 atau Minggu (14/4/2024) sore ini.
"15.48 WIB #Tol_Jagorawi Setelah GT Ciawi 1 KM 44+500 - KM 46+500 arah Sukabumi DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan, harap tertib di antrian," cuit laman X @PTJASAMARGA.
"15.48 WIB #Tol_Jagorawi HATI-HATI di Ciawi KM 46+500 - KM 44+500 arah Bogor, ada LAJUR CONTRAFLOW dari arah Bogor di lajur kanan," tambahnya.
Jasa Marga menyebut situasi arus balik di Tol Jagorawi sore ini terbilang lancar di kedua arah.