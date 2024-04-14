Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik Lebaran, Ribuan Kendaraan Lintasi Kabupaten Bekasi Menuju Jabodetabek

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |16:35 WIB
Arus Balik Lebaran, Ribuan Kendaraan Lintasi Kabupaten Bekasi Menuju Jabodetabek
Arus balik pemotor (Foto: MPI)
A
A
A

 

BEKASI - Arus balik volume kendaraan pemudik yang melintas di jalan Pantura Kabupaten Bekasi, sudah mulai mengalami peningkatan sejak hari ke 4 Lebaran. Para pemudik yang memilih melakukan mudik arus balik lebih awal.

Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi yang melintas dari arah Karawang menuju ke Kota Bekasi terpantau memadati jalan Teuku Umar, Cikarang Barat hingga jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tambun Selatan, pada Minggu (13/4/24) sore.

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Nopta Histaris Souzan mengatakan, hingga Sabtu (13/4/24) hingga Minggu (14/4/2024) sore, tercatat ada sebanyak 53.606 kendaraan memasuki wilayah Jabodetabek melalui jalur pantura Kabupaten Bekasi.

"Tercatat ada sepeda motor sebanyak 41.162 unit, untuk kendaraan mobil pribadi sebanyak 11.522 unit, sedangkan untuk bus itu 227 unit, dan truk sebanyak 695 unit," ucap Nopta saat dikonfirmasi, Minggu (14/4/2024).

Pihaknya juga telah menyiapkan ratusan personel yang di tempatkan di beberapa pos pantau, dan pos pelayanan mudik yang didirikan disepanjang jalan raya Pantura.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan akibat lonjakan jumlah kendaraan pada arus balik. Selain itu, pihaknya memastikan kelancaran arus balik Idul Fitri 2024 kali ini, dengan menyiapkan beberapa skema pengaturan lalu lintas di jalan raya pantura Kabupaten Bekasi.

"Kami memprediksi peningkatan volume kendaraan arus balik terjadi mulai Sabtu, itu masih terus meningkat sampai nanti puncak arus balik," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129728/ilustrasi_jalan_tol-Ye8p_large.jpg
Kendaraan Balik ke Jabotabek dari Transjawa dan Bandung Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129053/one_way_diberhentikan-mt3d_large.jpg
One Way Nasional Diberhentikan, Lalin Tol Kalikangkung hingga Cikampek Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128887/deputi_bidang_koordinasi_kamtibmas_kemenko_polkam_apresiasi_semua_aparat_keamanan-vZoH_large.jpg
Arus Balik Mulai Menurun, Kemenko Polkam Apresiasi Pengamanan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128883/ilustrasi_arus_balik_di_jalan_tol-2dMB_large.jpg
1,4 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek Jelang Berakhirnya Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/338/3128868/ilustrasi_mudik-WMN0_large.jpg
Libur Lebaran Berakhir, Penumpang di Pulo Gebang Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128817/penampakan_macet_parah_jalur_pantura-a6ch_large.jpg
Penampakan Macet Parah 15 KM Jalur Pantura, Didominasi Pemudik Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement