Arus Balik Lebaran, Ribuan Kendaraan Lintasi Kabupaten Bekasi Menuju Jabodetabek

BEKASI - Arus balik volume kendaraan pemudik yang melintas di jalan Pantura Kabupaten Bekasi, sudah mulai mengalami peningkatan sejak hari ke 4 Lebaran. Para pemudik yang memilih melakukan mudik arus balik lebih awal.

Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi yang melintas dari arah Karawang menuju ke Kota Bekasi terpantau memadati jalan Teuku Umar, Cikarang Barat hingga jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tambun Selatan, pada Minggu (13/4/24) sore.

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Nopta Histaris Souzan mengatakan, hingga Sabtu (13/4/24) hingga Minggu (14/4/2024) sore, tercatat ada sebanyak 53.606 kendaraan memasuki wilayah Jabodetabek melalui jalur pantura Kabupaten Bekasi.

"Tercatat ada sepeda motor sebanyak 41.162 unit, untuk kendaraan mobil pribadi sebanyak 11.522 unit, sedangkan untuk bus itu 227 unit, dan truk sebanyak 695 unit," ucap Nopta saat dikonfirmasi, Minggu (14/4/2024).

Pihaknya juga telah menyiapkan ratusan personel yang di tempatkan di beberapa pos pantau, dan pos pelayanan mudik yang didirikan disepanjang jalan raya Pantura.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan akibat lonjakan jumlah kendaraan pada arus balik. Selain itu, pihaknya memastikan kelancaran arus balik Idul Fitri 2024 kali ini, dengan menyiapkan beberapa skema pengaturan lalu lintas di jalan raya pantura Kabupaten Bekasi.

"Kami memprediksi peningkatan volume kendaraan arus balik terjadi mulai Sabtu, itu masih terus meningkat sampai nanti puncak arus balik," ungkapnya.