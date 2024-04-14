Arus Balik Lebaran, Tol Layang MBZ Arah Jakarta Ramai Lancar Sore Ini

JAKARTA - Ruas Tol Layang Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) mengarah ke Jakarta dan sekitarnya terpantau ramai lancar pada H+4 lebaran atau arus balik, Minggu (14/4/2024) sore ini.

Pantauan dari kamera pengawas atau CCTV pada aplikasi Travoy milik PT Jasa Marga pada pukul 15.30 WIB terlihat arus balik mengarah ke Jakarta mulai dari KM 43 hingga KM 10 Simpang Susun Cikunir terpantau ramai lancar. Terlihat kendaraan pribadi roda empat mendominasi meski sempat terjadi kepadatan di sejumlah titik.

Begitu pun arah sebaliknya dari Jakarta menuju Cikampek melalui Tol Layang MBZ lancar cenderung lengang.

"15.23 WIB #Jalan_Layang_MBZ, Cikunir - Tambun - Cikarang - Karawang LANCAR. ; Cibitung KM 23 - KM 21 arah Jakarta padat, kepadatan volume lalin," cuit laman X @PTJASAMARGA.

Sementara itu arus balik lalin di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) jalur bawah dari kedua arah l terpantau ramai lancar. Meski cuaca di sekitar Simpang Susun Cikunir sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Sebagai informasi, diprediksi terjadi lonjakan arus balik lebaran 2024 pada sore hingga malam hari nanti seiring habisnya masa cuti lebaran pekerja kantoran baik swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )