Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik Lebaran, Tol Layang MBZ Arah Jakarta Ramai Lancar Sore Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |16:58 WIB
Arus Balik Lebaran, Tol Layang MBZ Arah Jakarta Ramai Lancar Sore Ini
Arus balik di Jalan Tol MBZ (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Ruas Tol Layang Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) mengarah ke Jakarta dan sekitarnya terpantau ramai lancar pada H+4 lebaran atau arus balik, Minggu (14/4/2024) sore ini.

Pantauan dari kamera pengawas atau CCTV pada aplikasi Travoy milik PT Jasa Marga pada pukul 15.30 WIB terlihat arus balik mengarah ke Jakarta mulai dari KM 43 hingga KM 10 Simpang Susun Cikunir terpantau ramai lancar. Terlihat kendaraan pribadi roda empat mendominasi meski sempat terjadi kepadatan di sejumlah titik.

Begitu pun arah sebaliknya dari Jakarta menuju Cikampek melalui Tol Layang MBZ lancar cenderung lengang.

"15.23 WIB #Jalan_Layang_MBZ, Cikunir - Tambun - Cikarang - Karawang LANCAR. ; Cibitung KM 23 - KM 21 arah Jakarta padat, kepadatan volume lalin," cuit laman X @PTJASAMARGA.

Sementara itu arus balik lalin di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) jalur bawah dari kedua arah l terpantau ramai lancar. Meski cuaca di sekitar Simpang Susun Cikunir sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Sebagai informasi, diprediksi terjadi lonjakan arus balik lebaran 2024 pada sore hingga malam hari nanti seiring habisnya masa cuti lebaran pekerja kantoran baik swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129728/ilustrasi_jalan_tol-Ye8p_large.jpg
Kendaraan Balik ke Jabotabek dari Transjawa dan Bandung Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129053/one_way_diberhentikan-mt3d_large.jpg
One Way Nasional Diberhentikan, Lalin Tol Kalikangkung hingga Cikampek Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128887/deputi_bidang_koordinasi_kamtibmas_kemenko_polkam_apresiasi_semua_aparat_keamanan-vZoH_large.jpg
Arus Balik Mulai Menurun, Kemenko Polkam Apresiasi Pengamanan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128883/ilustrasi_arus_balik_di_jalan_tol-2dMB_large.jpg
1,4 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek Jelang Berakhirnya Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/338/3128868/ilustrasi_mudik-WMN0_large.jpg
Libur Lebaran Berakhir, Penumpang di Pulo Gebang Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128817/penampakan_macet_parah_jalur_pantura-a6ch_large.jpg
Penampakan Macet Parah 15 KM Jalur Pantura, Didominasi Pemudik Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement