INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bekerja Ekstra Keras di Rest Area selama Lebaran, Petugas Kebersihan: Kami Capek!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:08 WIB
Bekerja Ekstra Keras di <i>Rest Area</i> selama Lebaran, Petugas Kebersihan: Kami Capek!
Petugas kebersihan di rest area (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Antusias masyarakat melaksanakan mudik dan arus balik Lebaran tahun ini menciptakan satu persoalan yang harus diantisipasi dampaknya, yakni timbunan sampah di rest area yang ditinggalkan para pemudik tersebut.

Selain tak baik bagi lingkungan, timbunan sampah dari pemudik membuat petugas kebersihan di rest area bekerja lebih ekstra lagi, daripada hari biasanya.

Hari Mulyana (35) salah satu petugas kebersihan di rest area kilometer (Km) 86 A Tol Cikopo - Palimanan (Cipali), Jawa Barat (Jabar), menuturkan bahwa ritme kerja dia dan rekan-rekannya lebih ekstra keras selama momentum mudik dan arus balik Lebaran 2024.

Perkaranya selama periode tersebut, tiga jam sekali mereka harus mengitari rest area untuk mengumpulkan bekas tempat makanan yang ditinggalkan para pemudik. Pekerjaan ini dilakukan sejak pukul 07.00 - 19.00 WIB atau selama 13 jam dalam sehari.

Padahal, pihak pengelola rest area telah menyediakan tempat sampah di berbagai titik, satu fasilitas sederhana yang justru membuat sampah tidak berserakan di kawasan tersebut.

“Penumpukan sampah ya banyak, tapi diangkut tiga jam sekali. Kadang buang sampah ngak pada tempatnya, jadi lebih sering muter ya,” ucap Hari Mulyana kepada MNC Portal saat ditemui di lokasi, Minggu (14/4/202.

Halaman:
1 2
      
