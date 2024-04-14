Rest Area Tol Japek Km 42 Arah Jakarta Padat Sore Ini, Kemacetan Mengular

JAKARTA - Rest Area KM 42 ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang berada di wilayah Telukjambe, Karawang, Jawa Barat mengarah ke Jakarta padat pada arus balik lebaran 2024, Minggu (14/4/2024) sore ini.

Kepadatan pun membuat terjadinya antrian kendaraan terjadi hal itu terekam dari kamera pengawas atau CCTV di Aplikasi Travoy Jasa Marga pada pukul 16.38 WIB. Kepadatan arus balik mengarah ke Jakarta pun mengular hingga KM 43+500 hingga KM 47.

Terlihat arus lalin setelah Rest Area KM 42 terpantau ramai lancar. Sedangkan arus sebaliknya mengarah ke Cikampek terpantau ramai lancar cenderung lengang.

Pantauan dari kamera CCTV aplikasi Travoy juga nampak arus lalin yang naik ke Tol Layang MBZ arah Jakarta ramai lancar. Sementara itu arus Contraflow dari KM 72 GT Cikatama terjadi kepadatan jelang berakhirnya di KM 47 Karawang.