Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Balik Mudik Lebaran di Kalimalang, Lalin Masih Terpantau Ramai Lancar

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |18:58 WIB
Puncak Arus Balik Mudik Lebaran di Kalimalang, Lalin Masih Terpantau Ramai Lancar
Pemudik di Jalur Kalimalang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Situasi arus balik mudik lebaran 2024 di Jalur Arteri Kalimalang terpantau ramai lancar pada puncak arus balik hari Minggu ini (14/4/2024). Sepanjang jalur arteri Kalimalang mulai dari Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, hingga Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, arus balik pemudik roda dua belum melonjak ramai.

Berdasarkan pantauan MPI mulai sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Kalimalang Raya, Jakarta Timur, pemudik sepeda motor yang melintas masih berjumlah dua hingga empat orang pengendara berdasarkan barang bawaan dan oleh-oleh yang diangkutnya.

Begitu pula saat memantau Jalan Madmuin Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi sedari pukul 17.34 WIB, pemudik sepeda motor yang kembali dari kampung halamannya masih terurai lancar.

Kepala pos Pelayanan Mega Mall Bekasi, AKP Indira mengatakan situasi arus lalin saat puncak arus balik ini belum terlihat adanya lonjakan.

"Situasi arus lalin saat ini terpantau ramai lancar, jadi belum ada kepadatan yang mewajibkan kami untuk mengatur rekayasa lalin hingga penguraian kepadatan," ungkap Indira di lokasi, Minggu (14/4/2024).

Meskipun demikian, ia mengatakan diperkirakan para pemudik roda dua mulai bermunculan saat menjelang pukul 21.00 WIB atau menuju tengah malam nanti.

"Kami perkirakan kemungkinan pemudik roda dua mulai akan meningkat di sepanjang jalur arteri Kalimalang mulai malam nanti sekitar jam sembilan hingga waktu subuh esok harinya," tutur Indira.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129728/ilustrasi_jalan_tol-Ye8p_large.jpg
Kendaraan Balik ke Jabotabek dari Transjawa dan Bandung Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129053/one_way_diberhentikan-mt3d_large.jpg
One Way Nasional Diberhentikan, Lalin Tol Kalikangkung hingga Cikampek Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128887/deputi_bidang_koordinasi_kamtibmas_kemenko_polkam_apresiasi_semua_aparat_keamanan-vZoH_large.jpg
Arus Balik Mulai Menurun, Kemenko Polkam Apresiasi Pengamanan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128883/ilustrasi_arus_balik_di_jalan_tol-2dMB_large.jpg
1,4 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek Jelang Berakhirnya Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/338/3128868/ilustrasi_mudik-WMN0_large.jpg
Libur Lebaran Berakhir, Penumpang di Pulo Gebang Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128817/penampakan_macet_parah_jalur_pantura-a6ch_large.jpg
Penampakan Macet Parah 15 KM Jalur Pantura, Didominasi Pemudik Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement