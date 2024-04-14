Puncak Arus Balik Mudik Lebaran di Kalimalang, Lalin Masih Terpantau Ramai Lancar

JAKARTA - Situasi arus balik mudik lebaran 2024 di Jalur Arteri Kalimalang terpantau ramai lancar pada puncak arus balik hari Minggu ini (14/4/2024). Sepanjang jalur arteri Kalimalang mulai dari Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, hingga Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, arus balik pemudik roda dua belum melonjak ramai.

Berdasarkan pantauan MPI mulai sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Kalimalang Raya, Jakarta Timur, pemudik sepeda motor yang melintas masih berjumlah dua hingga empat orang pengendara berdasarkan barang bawaan dan oleh-oleh yang diangkutnya.

Begitu pula saat memantau Jalan Madmuin Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi sedari pukul 17.34 WIB, pemudik sepeda motor yang kembali dari kampung halamannya masih terurai lancar.

Kepala pos Pelayanan Mega Mall Bekasi, AKP Indira mengatakan situasi arus lalin saat puncak arus balik ini belum terlihat adanya lonjakan.

"Situasi arus lalin saat ini terpantau ramai lancar, jadi belum ada kepadatan yang mewajibkan kami untuk mengatur rekayasa lalin hingga penguraian kepadatan," ungkap Indira di lokasi, Minggu (14/4/2024).

Meskipun demikian, ia mengatakan diperkirakan para pemudik roda dua mulai bermunculan saat menjelang pukul 21.00 WIB atau menuju tengah malam nanti.

"Kami perkirakan kemungkinan pemudik roda dua mulai akan meningkat di sepanjang jalur arteri Kalimalang mulai malam nanti sekitar jam sembilan hingga waktu subuh esok harinya," tutur Indira.