Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Contraflow Tol Japek Km 66-47 Ditambah dari 2 Jadi 3 Lajur

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |19:25 WIB
<i>Contraflow</i> Tol Japek Km 66-47 Ditambah dari 2 Jadi 3 Lajur
Arus Balik Tol Japek (Foto: Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - Polisi bersama Jasamarga mengeluarkan diskresi rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan contraflow dari 2 lajur menjadi 3 lajur lajur mulai dari KM 66 - 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Penambahan satu lajur dilakukan untuk mengurai kepadatan volume kendaraan arus balik mudik lebaran.

"Minggu, 14 April 2024 Tol Jakarta-Cikampek akan diberlakukan penambahan kapasitas lajur contraflow 3 lajur KM 66-47. Contraflow 1 lajur dari KM 47 - KM 36," tulis aku Instagram NTMC Polri, Minggu (14/4/2024).

Sebelumnya, kepolisian bersama Jasamarga memberlakuka contraflow 2 lajur mulai dari KM 66 sampai dengan KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo mengatakan, contraflow dilakukan untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang terjadi di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Langkah itu dilakukan berdasarkan diskresi Kepolisian dan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

"Lakukan rekayasa lalu lintas kendaraan arah Jakarta serta imbau pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas dan mengukuti arahan petugas di lapangan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129728/ilustrasi_jalan_tol-Ye8p_large.jpg
Kendaraan Balik ke Jabotabek dari Transjawa dan Bandung Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129053/one_way_diberhentikan-mt3d_large.jpg
One Way Nasional Diberhentikan, Lalin Tol Kalikangkung hingga Cikampek Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128887/deputi_bidang_koordinasi_kamtibmas_kemenko_polkam_apresiasi_semua_aparat_keamanan-vZoH_large.jpg
Arus Balik Mulai Menurun, Kemenko Polkam Apresiasi Pengamanan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128883/ilustrasi_arus_balik_di_jalan_tol-2dMB_large.jpg
1,4 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek Jelang Berakhirnya Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/338/3128868/ilustrasi_mudik-WMN0_large.jpg
Libur Lebaran Berakhir, Penumpang di Pulo Gebang Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128817/penampakan_macet_parah_jalur_pantura-a6ch_large.jpg
Penampakan Macet Parah 15 KM Jalur Pantura, Didominasi Pemudik Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement