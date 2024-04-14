Contraflow Tol Japek Km 66-47 Ditambah dari 2 Jadi 3 Lajur

JAKARTA - Polisi bersama Jasamarga mengeluarkan diskresi rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan contraflow dari 2 lajur menjadi 3 lajur lajur mulai dari KM 66 - 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Penambahan satu lajur dilakukan untuk mengurai kepadatan volume kendaraan arus balik mudik lebaran.

"Minggu, 14 April 2024 Tol Jakarta-Cikampek akan diberlakukan penambahan kapasitas lajur contraflow 3 lajur KM 66-47. Contraflow 1 lajur dari KM 47 - KM 36," tulis aku Instagram NTMC Polri, Minggu (14/4/2024).

Sebelumnya, kepolisian bersama Jasamarga memberlakuka contraflow 2 lajur mulai dari KM 66 sampai dengan KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo mengatakan, contraflow dilakukan untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang terjadi di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Langkah itu dilakukan berdasarkan diskresi Kepolisian dan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

"Lakukan rekayasa lalu lintas kendaraan arah Jakarta serta imbau pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas dan mengukuti arahan petugas di lapangan," jelasnya.