Cerita Pemudik Kelelahan saat Jalani Arus Balik Lebaran

JAKARTA - Suasana kepadatan terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat hari ini, Minggu (14/4/2024). Puluhan ribu pemudik kembali ke Jakarta di tengah puncak arus balik lebaran ini.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Minggu (14/4/2024), kedatangan para penumpang di Stasiun Pasar Senen melonjak. Para penumpang yang tiba di Jakarta langsung mencari tempat duduk untuk beristirahat maupun segera mencari transportasi untuk kembali ke rumah.

Salah satunya pemudik yang ikut pulang di arus balik lebaran, Abdul (53). Pemudik dari Semarang, Jawa Tengah, ini memutuskan kembali ke Jakarta di momen puncak arus balik lebaran.

Menempuh perjalanan sekitar enam jam, Abdul mengaku lelah terlebih suasana di stasiun dan kereta api yang cukup padat.

“Iya capek ya, semua serba penuh. Padat,” jelas Abdul saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Minggu (14/4/2024).

Abdul mengatakan dirinya juga membawa banyak barang seperti ransel hingga kardus. Padatnya situasi di arus balik ini membuat dirinya cukup berdesak-desakan dan barang bawaannya juga membuatnya semakin kelelahan.

“Bawa baju-baju, oleh-oleh. Banyak bawaannya. Berat, capek,” tambahnya.