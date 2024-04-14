Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Puncak Sudah Normal Dua Arah Malam Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |20:57 WIB
Jalur Puncak Sudah Normal Dua Arah Malam Ini
Jalur puncak hari ini (Foto: MPI)
A
A
A

 

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor malam ini sudah kembali normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak yang sempat tertahan sudah bisa melintas.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, penormalan dua arah di Jalur Puncak dibuka sekira pukul 20.11 WIB. Hal itu ditandai dengan datangnya iring-iringan kendaraan polisi dari arah Puncak menuju Jakarta.

Setelah melintas tiba Simpang Gadog, petugas pun mulai membuka arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi menuju Puncak yang sempat tertahan sejak siang hari. Dengan begitu, Jalur Puncak sudah kembali diberlakukan normal dua arah.

Sebelumnya, polisi telah memberlakukan sistem oneway dari arah Puncak menuju Jakarta sejak pukul 11.00 WIB. Sistem oneway ini bertujuan untuk mengakomodir arus balik wisata dan arus balik mudik Lebaran yang melintas di Jalur Puncak.

"Prioritas kendaraan tetap sesuai dengan tren yang selama ini terjadi di kawasan Puncak, bahwa akan ada kendaraan yang potensi akan turun (Jakarta) pada sore hari," kata Wadirlantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi, Minggu (14/4/2024).

Diimbau, pengendara yang melintasi Jalur Puncak pada malam ini untuk selalu memastikan kondisi mobil dan fisik pengemudi selalu prima. Juga tertib berlalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan.

(Fakhrizal Fakhri )

      
