HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Balik, Jalan Teuku Umar Bekasi Alami Macet Parah Malam Ini

Didit Junaidi , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |21:57 WIB
Puncak Arus Balik, Jalan Teuku Umar Bekasi Alami Macet Parah Malam Ini
kemacetan parah di Bekasi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan pemudik arus balik asal Jawa Tengah dan Jawa Barat, memadati Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, arus balik mudik yang didominasi sepeda motor dan mobil mengakibatkan terjadinya kemacetan parah di lokasi.

Kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Teuku Umar, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak minggu sore mulai terpantau mengalami peningkatan.

Adapun volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta dan sekitarnya mulai memadati Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi.

Ribuan pemudik yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi memadati ruas Jalan Teuku Umar mulai dari perbatasan Kecamatan Cibitung hingga ke wilayah Tambun Selatan. Kemacetan parah berlangsung di lokasi malam ini.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
