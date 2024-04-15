714 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek selama Tiga Hari Lebaran

JAKARTA - Jasa Marga (Persero) mencatat sebanyak 714.093 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada arus balik mudik 10-13 April Hari Raya Idulfitri 1445 H.

"Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 714.093 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada H1 s.d H+2 Hari Raya Idulfitri 1445 H/ Lebaran 2024 yang jatuh pada Rabu-Sabtu (10-13 April 2024)," kata Marketing & Communication Jasa Marga (Persero), Faiza Riani, Minggu (14/4/2024).

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama di antaranya GT Cikupa atau dari arah Merak, GT Ciawi atau dari arah Puncak, dan GT Cikampek Utama atau dari arah Trans Jawa, dan GT Kalihurip Utama atau dari arah Bandung.

"Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 36,1% jika dibandingkan lalin normal dengan total 524.760 kendaraan. Jika dibandingkan dengan periode lebaran 2023, total volume lalin ini lebih rendah 7,5% dengan total 772.306 kendaraan," jelasnya.

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 367.780 kendaraan atau 51,5% dari arah Timur, Trans Jawa dan Bandung 191.592 kendaraan atau 26,8% dari arah Barat atau Merak, dan 154.721 kendaraan atau 21,7% dari arah Selatan atau Puncak.

Lebih detail dia merinci distribusi lalu lintas

1. Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 198.063 kendaraan, meningkat sebesar 93,4% dari lalin normal.

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 169.717 kendaraan, meningkat sebesar 47,5% dari lalin normal.

Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 367.780 kendaraan, meningkat 69,1% dari lalin normal.

2. Arah Barat (Merak)

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebanyak 191.592 kendaraan, meningkat sebesar 6,5% dari lalin normal.