Rest Area Padat di Puncak Arus Balik, Pengguna Tol Diimbau Istirahat Maksimal 30 Menit

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk dapat memanfaatkan waktu istirahat di rest area dengan bijak maksimal 30 menit pada puncak arus balik Idul Fitri 1445 H pada Minggu (14/4/2024) dan Senin (15/4/2024).

Di tengah peningkatan arus balik dari Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Cipularang menuju Jabotabek, Jasamarga memantau sejumlah rest area di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Cipularang ke arah Jakarta padat.

“Saat ini, rest area yang terpantau padat pada arus balik adalah Rest Area KM 62B Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta karena melayani pengguna jalan dari arah Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Cipularang sekaligus. Selain itu, Rest Area KM 97B Jalan Tol Cipularang arah Jakarta juga terpantau padat,” ujar Direktur Utama PT JMRB, Denny Abdurachman dalam keterangannya.

Denny memohon kerja sama pengguna jalan untuk tidak berlama-lama di rest area dan memanfaatkan waktu maksimal 30 menit.

BACA JUGA:

Untuk dapat mengoptimalkan kapasitas parkir dan flow kendaraan, PT JMRB juga mengerahkan petugas dan mengatur perambuan keluar masuk rest area.

Denny juga kembali mengingatkan pembatasan waktu 30 menit dilakukan agar bisa bergantian dengan pengguna jalan lainnya. Pengguna jalan tol juga diminta untuk membawa perbekalan maupun dapat melakukan take away makanan di rest area.

Jasa Marga memastikan kesiagaan petugas di lapangan untuk melakukan berbagai upaya menjamin kenyamanan pengguna jalan selama arus balik. Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan dari arah Bandung untuk dapat mengoptimalkan penggunaan rest area Jasa Marga Group di antaranya :

1. Ruas Tol Padaleunyi : KM 149B dan KM 125B

2. Ruas Tol Cipularang : KM 97B, KM 88B dan KM 72B