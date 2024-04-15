Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhub Budi Karya Tambah Jumlah Perjalanan Kapal Sumatera ke Jawa Jadi 146

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |03:30 WIB
LAMPUNG - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya bakal menambah jumlah perjalanan kapal dari Sumatera ke Jawa selama puncak arus balik lebaran.

"Improvement yang kita lakukan pertama kali adalah jumlah kapal yang dioperasikan atau pergerakan itu insyaallah satu hari kalau kemarin itu 131, di sini akan menjadi 146 trip," kata Menhub di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Minggu (14/4/2024).

Budi menjelaskan, penambahan itu dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Bakauheni. Budi memastikan pihaknya terus memantau keberangkatan kapal di Pelabuhan.

Telusuri berita news lainnya
