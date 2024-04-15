Empat Fakta Anggota Brimob Baku Hantam dengan Prajurit TNI AL di Sorong

JAKARTA - Oknum anggota Polri dari kesatuan Brimob dan oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) terlibat bentrok di Pelabuhan Sorong.

Okezone merangkum 4 fakta baku hantam oknum anggota Brimob dan oknum prajurit TNI AL itu. Berikut ulasannya:

1. Baku Hantam Anggota Brimob dan Prajurit TNI AL Akibat Salah Paham

Peristiwa bentrok Brimob dengan TNI AL itu terjadi berawal adanya kesalahpahaman antar kedua belah pihak.

2. Peristiwa Baku Hantam Brimob dan TNI AL Berlangsung di Sorong

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, peristiwa bentrokan terjadi pada 14 April 24 pukul 09.30 WIT. Peristiwa terjadi di pintu masuk R Tunggu Keberangkatan Kantor Pelindo IV Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

"Telah terjadi perkelahian antara anggota Brimo Polda Papua Barat Daya dan anggota TNI AL Marhanlan XIV /Sorong," kata Nugraha, Minggu (14/4/2024).