Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Longsor Hantam Permukiman Warga di Tana Toraja, 14 Warga Meninggal Dunia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |07:00 WIB
5 Fakta Longsor Hantam Permukiman Warga di Tana Toraja, 14 Warga Meninggal Dunia
Korban Longsor di Tana Toraja (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, mengakibatkan 14 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor.

Okezone merangkum 5 fakta bencana tersebut. Berikut ulasannya:

1. Longsor Dipicu Hujan Deras di Lokasi

Peristiwa tanah longsor tersebut dipicu oleh hujan berintensitas tinggi pada wilayah dengan kondisi tanah yang tidak stabil pada Sabtu (13/4) pukul 22.30 WITA.

2. Longsor Berada di Dua Titik Desa Lembang Randan Batu

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan, lokasi kejadian tanah longsor berada di dua titik yaitu Desa Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan dan Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale.

3. Seorang Warga Dilaporkan Menghilang

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (14/4/2024), rincian korban jiwa dalam peristiwa ini antara lain di Kecamatan Makale Selatan terdapat tiga warga meninggal dan satu orang dilaporkan hilang, sementara itu di Kecamatan Makale 11 orang meninggal dan dua orang luka-luka.

“Laporan hasil kaji cepat sementara mencatat kerugian materil yang disebabkan oleh longsor ini antara lain tiga unit rumah di Kecamatan Makale dan satu unit rumah di Kecamatan Makale Selatan tertimbun material longsor,” ujar Abdul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779/longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326/longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156444/longsor-sxPv_large.jpg
Tragis, 2 Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154276/longsor-jBKe_large.jpg
Luapan Air Kali Ciliwung Sebabkan Rumah Warga di Jaktim Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154143/longsor-WcTi_large.jpg
Waspada! Tanah Longsor Intai Jaktim dan Jaksel, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153121/dua_korban_longsor_di_cisarua_bogor_ditemukan_meninggal-s0kd_large.jpg
Dua Korban Longsor di Cisarua Bogor Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement