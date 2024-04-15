5 Fakta Longsor Hantam Permukiman Warga di Tana Toraja, 14 Warga Meninggal Dunia

JAKARTA - Bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, mengakibatkan 14 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor.

Okezone merangkum 5 fakta bencana tersebut. Berikut ulasannya:

1. Longsor Dipicu Hujan Deras di Lokasi

Peristiwa tanah longsor tersebut dipicu oleh hujan berintensitas tinggi pada wilayah dengan kondisi tanah yang tidak stabil pada Sabtu (13/4) pukul 22.30 WITA.

2. Longsor Berada di Dua Titik Desa Lembang Randan Batu

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan, lokasi kejadian tanah longsor berada di dua titik yaitu Desa Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan dan Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale.

3. Seorang Warga Dilaporkan Menghilang

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (14/4/2024), rincian korban jiwa dalam peristiwa ini antara lain di Kecamatan Makale Selatan terdapat tiga warga meninggal dan satu orang dilaporkan hilang, sementara itu di Kecamatan Makale 11 orang meninggal dan dua orang luka-luka.

“Laporan hasil kaji cepat sementara mencatat kerugian materil yang disebabkan oleh longsor ini antara lain tiga unit rumah di Kecamatan Makale dan satu unit rumah di Kecamatan Makale Selatan tertimbun material longsor,” ujar Abdul.