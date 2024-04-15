Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Arus Balik Mudik 2024, Ini Penyebab Utama Kemacetan di Gerbang Tol Cikampek

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |05:39 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melihat peningkatan arus lalu lintas yang signifikan menuju Jakarta dan masih banyak ditemukan pengguna jalan yang kekurangan saldo e-toll pada saat tap out di GT Cikampek Utama.

Kurangnya saldo e-toll dan dilakukannya top up di gardu tol akan mengakibatkan waktu penundaan yang cukup signifikan.

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga, Faiza Riani mengingatkan, besaran tarif tol yang harus disiapkan pengguna jalan dengan perjalanan menerus untuk arus balik, terutama dari arah Surabaya dan Semarang menuju Jakarta yang nantinya akan melakukan transaksi di GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Ia mengungkapkan dari Semarang menuju Jakarta, untuk kendaraan golongan 1 harus menyiapkan e-toll dengan saldo minimal sebesar Rp500.000 karena nilai transaksi dari GT Kalikangkung ke GT Cikatama sebesar Rp 421.500.

Sedangkan untuk pengguna jalan dari Surabaya menuju Jakarta, untuk kendaraan golongan 1 agar menyiapkan e-toll dengan saldo minimal sebesar Rp1.000.000.

Faiza juga kembali menegaskan, dengan adanya waktu penundaan di gerbang tol tersebut, rata-rata penurunan kapasitas transaksi gardu tol yang semula dalam 1 menit bisa melayani transaksi hingga lima kendaraan, jika pengguna jalan kurang saldo dan harus melakukan top up di gardu tol, maka 1 menit akan hanya bisa melayani satu kendaraan saja.

“Estimasi waktu tersebut jika diaplikasikan pada beribu kendaraan yang melalui GT Cikampek Utama tentu saja akan merugikan pengguna jalan, dikarenakan waktu pengguna jalan terbuang hanya untuk menunggu waktu top up di gardu tol. Untuk itu kami kembali meminta kerja sama dari pengguna jalan, agar mengecek kecukupan saldo e-toll secara berkala agar perjalanan arus balik semakin aman dan nyaman. Pengguna jalan dapat mengisi saldo e-toll melalui aplikasi mobile banking sesuai bank penerbit, minimarket hingga top up saldo e-toll di rest area,” kata Faiza.

