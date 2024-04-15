Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Puncak Arus Balik Lebaran, Kakorlantas Imbau Pengemudi Tidak Berhenti di Bahu Jalan

Awaludin , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |06:22 WIB
Tinjau Puncak Arus Balik Lebaran, Kakorlantas Imbau Pengemudi Tidak Berhenti di Bahu Jalan
Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan melakukan patroli bersama tim urai menggunakan sepeda motor meninjau langsung pergerakan arus balik lebaran di jalur Jakarta-Cikampek, Senin (15/4/2024).

"Tadi saya bersama tim urai melakukan patroli sekaligus melihat secara langsung apa apa saja yang menjadi hambatan yang mengakibatkan perlambatan ya di samping volume kendaraan memang cukup tinggi ada juga hambatan-hambatan yang mestinya tidak ada," ungkap Kakorlantas di Command Center KM 29.

Sebelum melakukan patroli Kakorlantas mengatakan kapasitas jalan masih leluasa untuk diberlakukannya contraflow 3 lajur. Tetapi karena adanya bottleneck mengakibatkan hambatan, sehingga di KM 62 kemudian KM 66 pertemuan Cipularang Bandung terjadi perlambatan.

"Tadi saya sampaikan sebelum patroli kapasitasnya itu di pegal jalan ini, masih sangat leluasa untuk contraflow 3 lajur. Namun karena ada bottleneck jadi mengakibatkan hambatan sehingga tadi di KM 62 kemudian 66 pertemuan Cipularang Bandung ini juga ada perlambatan," jelasnya.

Selain itu, di jalur contraflow juga terdapat beberapa kendaraan mengalami gangguan dan berhenti di bahu jalan, yang berdampak pada kepadatan arus lalu lintas.

"Contraflow juga sama ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan ya di bahu jalan tadi kita ketahui juga ada masyarakat yang ingin menuntaskan kewajibannya yang enggak bisa diwakilkan ya," ujar Irjen Pol Aan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133088//ilustrasi-jEtf_large.jpg
Turun 34 Persen, Menhub: 4.640 Kecelakaan Terjadi Sepanjang Musim Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133084//sesepuh_pesantren_buntet_cirebon-jqaF_large.JPG
Sesepuh Pesantren Buntet Apresiasi Kapolri: Arus Mudik-Balik Lebaran Sukses Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/614/3131212//menag_nasaruddin_umar-4NZY_large.jpg
Disinggahi 1,6 Juta Pemudik, Menag: Masjid Jadi Rumah Bersama di Tengah Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/52/3131086//ban-borK_large.jpg
5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/52/3130707//spklu-geph_large.jpeg
Mobil Listrik Makin Diminati, Transaksi SPKLU saat Mudik Lebaran Naik 5 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/337/3130328//ahmad_sahroni-oyd6_large.JPG
Angka Kecelakaan Turun 30 Persen, Komisi III DPR Puji Sinergi Pengamanan Mudik 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement