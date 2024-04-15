Tinjau Puncak Arus Balik Lebaran, Kakorlantas Imbau Pengemudi Tidak Berhenti di Bahu Jalan

JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan melakukan patroli bersama tim urai menggunakan sepeda motor meninjau langsung pergerakan arus balik lebaran di jalur Jakarta-Cikampek, Senin (15/4/2024).

"Tadi saya bersama tim urai melakukan patroli sekaligus melihat secara langsung apa apa saja yang menjadi hambatan yang mengakibatkan perlambatan ya di samping volume kendaraan memang cukup tinggi ada juga hambatan-hambatan yang mestinya tidak ada," ungkap Kakorlantas di Command Center KM 29.

Sebelum melakukan patroli Kakorlantas mengatakan kapasitas jalan masih leluasa untuk diberlakukannya contraflow 3 lajur. Tetapi karena adanya bottleneck mengakibatkan hambatan, sehingga di KM 62 kemudian KM 66 pertemuan Cipularang Bandung terjadi perlambatan.

"Tadi saya sampaikan sebelum patroli kapasitasnya itu di pegal jalan ini, masih sangat leluasa untuk contraflow 3 lajur. Namun karena ada bottleneck jadi mengakibatkan hambatan sehingga tadi di KM 62 kemudian 66 pertemuan Cipularang Bandung ini juga ada perlambatan," jelasnya.

Selain itu, di jalur contraflow juga terdapat beberapa kendaraan mengalami gangguan dan berhenti di bahu jalan, yang berdampak pada kepadatan arus lalu lintas.

"Contraflow juga sama ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan ya di bahu jalan tadi kita ketahui juga ada masyarakat yang ingin menuntaskan kewajibannya yang enggak bisa diwakilkan ya," ujar Irjen Pol Aan.