HOME NEWS NASIONAL

Arus Balik Lebaran, Tol Layang MBZ dan Cikampek Mulai Dipadati Kendaraan Pagi Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |07:15 WIB
Arus Balik Lebaran, Tol Layang MBZ dan Cikampek Mulai Dipadati Kendaraan Pagi Ini
Tol Cikampek (foto: Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - Arus balik lebaran mulai terlihat hingga Senin (15/4) pagi ini. Kendaraan dari arah Transjawa mulai memadati Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Berdasarkan pantauan, Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek mulai padat sejak KM 64 arah Jakarta. Hal itu terlihat dari melambatnya kecepatan kendaraan di seluruh lajur yang disediakan.

Kepadatan terlihat juga terlihat hingga tiga lajur contraflow yang digunakan. Padatnya kendaraan terlihat hingga KM 49 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Adapun kepadatan kendaraan didominasi kendaraan-kendaraan minibus pribadi.

Arus kendaraan baru terurai setelak di KM 47 Tol Jakarta-Cikampek. Hal yang sama juga terlihat di Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) khususnya di lajur yang mengarah ke Jakarta.

