Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rest Area 62B Penuh Pemudik, Jasa Marga: Istirahat Maksimal 30 Menit

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |10:11 WIB
Rest Area 62B Penuh Pemudik, Jasa Marga: Istirahat Maksimal 30 Menit
A
A
A

KARAWANG - Puncak arus balik Lebaran 2024 masih berlangsung hingga hari ini, Senin 15 April 2024. Sejumlah, rest area di Ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pun tak lepas dari incaran pemudik sebagai tempat beristirahat.

Namun, PT Jasa Marga Transjawa Tol kembali mengimbau pengguna jalan untuk manfaatkan waktu istirahat di rest area dengan Bijak.

"Tidak terlalu berlama-Lama, maksimal 30 menit," ujar Direktur Utama PT JMRB Denny Abdurachman dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan salah satu rest area favorit pemudik di arus balik yakni 62B.

"Saat ini, rest area yang terpantau padat pada arus balik adalah Rest Area KM 62B Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta karena melayani pengguna jalan dari arah Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Cipularang sekaligus," kata Denny.

"Selain itu, Rest Area KM 97B Jalan Tol Cipularang arah Jakarta juga terpantau padat," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145661//macet-lBtM_large.jpg
Usai Kemacetan, Contraflow Bakal Diterapkan di Km 47 Tol Japek Karawang Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133088//ilustrasi-jEtf_large.jpg
Turun 34 Persen, Menhub: 4.640 Kecelakaan Terjadi Sepanjang Musim Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133084//sesepuh_pesantren_buntet_cirebon-jqaF_large.JPG
Sesepuh Pesantren Buntet Apresiasi Kapolri: Arus Mudik-Balik Lebaran Sukses Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/614/3131212//menag_nasaruddin_umar-4NZY_large.jpg
Disinggahi 1,6 Juta Pemudik, Menag: Masjid Jadi Rumah Bersama di Tengah Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/52/3131086//ban-borK_large.jpg
5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/52/3130707//spklu-geph_large.jpeg
Mobil Listrik Makin Diminati, Transaksi SPKLU saat Mudik Lebaran Naik 5 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement