Rest Area 62B Penuh Pemudik, Jasa Marga: Istirahat Maksimal 30 Menit

KARAWANG - Puncak arus balik Lebaran 2024 masih berlangsung hingga hari ini, Senin 15 April 2024. Sejumlah, rest area di Ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pun tak lepas dari incaran pemudik sebagai tempat beristirahat.

Namun, PT Jasa Marga Transjawa Tol kembali mengimbau pengguna jalan untuk manfaatkan waktu istirahat di rest area dengan Bijak.

"Tidak terlalu berlama-Lama, maksimal 30 menit," ujar Direktur Utama PT JMRB Denny Abdurachman dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan salah satu rest area favorit pemudik di arus balik yakni 62B.

"Saat ini, rest area yang terpantau padat pada arus balik adalah Rest Area KM 62B Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta karena melayani pengguna jalan dari arah Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Cipularang sekaligus," kata Denny.

"Selain itu, Rest Area KM 97B Jalan Tol Cipularang arah Jakarta juga terpantau padat," imbuhnya.