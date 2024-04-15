Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dubes RI: Kondisi Iran Pasca Perang Kembali Normal dan Aman

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |10:36 WIB
Israel diserang Iran (foto: Reuters)
JAKARTA - Duta Besar RI untuk Iran, Ronny Prasetyo Yuliantoro mengatakan bahwa kondisi Iran saat ini secara umum aman. Dimana pasca serangan balik Iran ke Israel Sabtu (13/4), aktivitas tampak berlangsung normal.

"Kondisi di Teheran saat ini secara umum aman. Kehidupan tampak berlangsung normal," kata Ronny saat dikonfirmasi MNC Portal, Senin (15/4/2024).

Walaupun begitu, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Dimana terus mengupayakan untuk melakukan kontigensi atau evaluasi ratusan WNI di Iran. Jika situasi kembali memburuk ke depan.

"Kontijensi atau siaga masih tetap diberlakukan. Jika situasi memburuk akan dilakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk evakuasi untuk 376 WNI," ucapnya.

Sebagai informasi, Iran dilaporkan telah meluncurkan lebih dari 200 drone dan rudal ke Israel sejak Sabtu (13/4/2024) malam. Ini adalah serangan pertama yang dilakukan Iran secara langsung terhadap wilayah Israel.

Menurut Teheran, serangan akhir pekan ini adalah pembalasan atas serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, 1 April lalu. Serangan zionis kala itu menewaskan tujuh perwira Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, termasuk dua komandan seniornya.

(Awaludin)

      
