Arus Kendaraan di GT Kalikangkung Terus Meningkat, Jumlah Pengendara Arah Jakarta Capai 10 Ribu

SEMARANG - Arus kendaraan di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau ramai lancar pada arus balik lebaran, Senin (15/4/2024) siang. Namun, lintasan kendaraan per jam yang mengarah ke Jakarta terus meningkat seiring waktu.

Berdasarkan data yang diolah Pos Terpadu Kalikangkung, jumlah kendaraan arah Jakarta pada pukul 06.00-07.00 WIB mencapai 1.938. Angka itu terus meningkat pada pukul 07.00-08.00 WIB yang mencapai 2.579 kendaraan.

Sementara pada pukul 08.00-09.00 WIB, ada 2.828 kendaraan yang melintas di GT Kalikangkung. Sedangkan pada pukul 09.00-10.00 WIB, ada 3.330 kendaraan yang melintas.

Kendati demikian, total kendaraan yang masuk di GT Kalikangkung yang mengarah Jakarta mencapai 10.755 kendaraan. Tidak ada satu pun kendaraan yang mengarah ke Semarang, lantaran penerapan one way arus balik lebaran.

Rekayasa arus lalu lintas dengan skema sistem satu arah atau one way pada arus balik Lebaran 2024 resmi diterapkan pada Sabtu (13/4/2024) siang. Sejatinya, one way diterapkan dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 GT Cipali.

"Hari ini sesuai dengan rakor yang dilaksanakan di KM 70, kita sepakati bahwa hari ini diberlakukan one way satu jalur," kata Menko PMK Muhadjir Effendy saat jumpa pers di GT Kalikangkung, Jawa Tengah, Sabtu (13/4/2024) siang.

(Khafid Mardiyansyah)