Volume Kendaraan Meningkat, Tiga Rest Area di Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup

JAKARTA - Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalulintas berupa sistem buka tutup di tiga rest area yang berada di ruas tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta pada siang hari ini, Senin (15/4/2024).

Kebijakan ini diberlakukan lantaran masih meningkatnya jumlah volume kendaraan pada kegiatan arus balik lebaran 2024.

"#Tol_Japek Tempat istirahat Dawuan KM 62, Karawang Timur KM 52 dan Karawang Barat KM 42 arah Jakarta DIBERILAKUKAN Rekayasa lalu lintas Buka/tutup secara situasional," tulis Jasa Marga di akun X resminya.

Jasa Marga mengimbau agar para pengendara yang ingin bersitirahat untuk menggunakan rest area atau tempat peristirahatan berikutnya.

Bagi pengendara yang sudah berada di rest area juga diimbau untuk tidak berlama-lama di lokasi guna bergantian dengan pengendara lain yang hendak bersitirahat. Jasa Marga menyampaikan, waktu pengendara untuk bersitirahat di rest area maksimal 30 menit.

(Awaludin)