HOME NEWS NASIONAL

Pastikan Keamanan Arus Balik Lebaran, Kapolri Patroli Udara Jalur Tol

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |12:20 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: MNC Portal)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter, di jalur tol untuk mengecek kondisi terkini arus balik Hari Raya Idul Fitri 2024.

Tinjauan secara langsung tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat dalam momen arus balik Lebaran khususnya via jalan tol, Senin (15/4/2024).

Dalam hal ini, Kapolri melakukan peninjauan bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Kapolri juga akan meninjau secara langsung penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh jajarannya serta sektoral terkait pada arus balik Lebaran saat ini. Hal itu untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang mudik.

Halaman:
1 2
      
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
1 Tahun Prabowo-Gibran, Lemkapi Sebut Kamtibmas Kondusif
Kapolri Ajak Komunitas Ojol Ciptakan Stabilitas Kamtibmas
Kapolri Targetkan 1.000 SPPG, Lemkapi: Buktikan pada Masyarakat
Diresmikan Kapolri, Polda Jateng Targetkan Pembangunan Ratusan SPPG Polri
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
