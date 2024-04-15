Tol Jakarta-Cikampek Macet Siang Ini di Titik Akhir Contraflow

JAKARTA - Sejumlah titik kemacetan terjadi di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada arus balik mudik Senin (15/4) hari ini. Salah satu titik kemacetan terpantau berada di akhir KM 36 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Berdasarkan pantauan, KM 36 merupakan titik akhir contraflow tiga lajur yang dimulai sejak KM 47 Tol Jakarta-Cikampek. Di titik itu, seluruh kendaraan dari arah Transjawa harus kembali bergabung ke jalur arah Jakarta, kendaran-kendaraan terlihat mesti melambatkan kecepatannya.

BACA JUGA: Lalu Lintas Jalur Puncak Siang Ini Oneway Arah Jakarta

Sementara, arus lalu lintas setelah melewati itu terlihat ramai lancar hingga titik akhir Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek di KM 0, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Terlihat tidak ada kendaraan yang terlihat berhenti di empat lajur jalan tol yang disediakan.

Adapun kemacetan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek juga terjadi di KM 53. Di titik itu, skema lalu lintas contraflow tiga lajur dari arah Transjawa juga dilakukan.

Kendaraan-kendaraan dari arah Transjawa total memakai sebanyak delapan lajur untuk mengarah ke Jakarta. Namun demikian, kepadatan lalu lintas terlihat terjadi hingga menyebabkan kendaraan-kendaraan harus berhenti beberapa kali.