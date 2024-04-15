11 Jenazah Korban Gran Max Maut Teridentifikasi Diserahkan ke Keluarga, Berikut Nama-Namanya

JAKARTA - Belasan jenazah kecelakaan maut Grand Max di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 58 berhasil terindentifikasi diserahkan ke pihak keluarga masing-masing di Rumah Sakit Bhayangkara TK.1/ RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur pada Senin (15/4/2024) siang.

"Setelah ini kita akan melakukan penyerahan kepada seluruh keluarga korban dimana juga Polri telah menyiapkan ambulans untuk mengantarkan para korban," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Hadir dalam konferensi pers di antaranya Kapusdokkes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana, Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan, Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Brigjen Haryanto, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan lainnya.

Berikut rincian 11 korban yang berhasil diidentifikasi pada hari ini:

1. PM 01 cocok dengan AM 04 terindentifikasi sebagai Eva Daniawati Perempuan, 30 Tahun asal Kuningan berdasarkan DNA.

2. PM 02 cocok dengan AM 10 teridentifikasi sebagai Sendi Handian, Laki-Laki, 18 Tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA.

3. PM 03 cocok dengan AM 03 terindentifikasi Aisya Hasna Humaira, Perempuan, 18 Tahun asal Kabupaten Bogor berdasarkan DNA.

4. PM 04 cocok dengan AM 06 terindentifikasi Azfar Waldan Rabbani, Laki-Laki, 14 Tahun asal Kota Depok berdasarkan DNA.

5. PM 05 cocok dengan AM 09 teridentifikasi Ukar Karmana, Laki-Laki 55 Tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA.

6. PM 06 cocok dengan AM 05 terindentifikasi Zihan Windiansyah, Laki-Laki 25 Tahun asal Kabupaten Ciamis berdasarkan DNA.