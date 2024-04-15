Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mogok di Mojokerto, Bajaj dan Pemudik Naik Towing Polisi Pulang ke Jakarta

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |13:46 WIB
Mogok di Mojokerto, Bajaj dan Pemudik Naik Towing Polisi Pulang ke Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Satu keluarga rombongan pemudik asal Jakarta yang Bajainya rusak di Mojokerto akhirnya dapat kembali melanjutkan perjalanan dengan diangkut kendaraan towing, Minggu (15/4/2024) sore.

Upaya ini dilakukan Satlantas Polres Mojokerto mengingat kondisi bajai dengan nopol B 4053 TZB itu mengalami kerusakan yang cukup parah, ditambah toko sparpart pada saat hari raya masih tutup.

Sehingga, kendaraan roda tiga itu harus dinaikan ke truk towing untuk diangkut menuju rumah se keluarga di Jalan Percetakan Kramat 2, Jakarta Pusat.

Kasat Lantas Polres Mojokerto, Iptu Hariyazie, saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya awalnya mengarahkan rombongan se keluarga itu untuk menaiki angkutan travel ataupun kereta api untuk kembali ke Jakarta.

"Namun dari pemilik itu bernazar untuk berangkat mudik dari Jakarta ke Banyuwangi naik bajaj baliknya pun dari Banyuwangi (ke) Jakarta pengennya tetap naik bajai," kata Hariyazie dalam keterangannya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Mojokerto Mudik 2024 mudik
