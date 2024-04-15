Libur Lebaran, Puluhan Ribu Pengunjung Padati Ragunan Siang Ini

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi masyarakat Jabodetabek saat libur Lebaran 2024. Pada H+5 Lebaran 2024 atau Senin (15/4/2024) siang ini, tercatat ada sekira 24 ribu lebih pengunjung mendatangi kawasan tersebut.

"Berdasarkan data pada pukul 12.00 WIB siang ini, tercatat sudah ada sebanyak 24.520 pengunjung di Taman Margasatwa Ragunan," ujar Humas TMR, Wahyudi Bambang pada wartawan, Senin (15/4/2024).

Menurutnya, sebanyak 24 ribu lebih pengunjung itu tercatat ada sebanyak 22.590 pengunjung datang melalui pembelian tiket sistem offline dan sebanyak 1.930 pengunjung datang melalui pembelian sistem online. Selain itu, tercatat pengunjung datang menggunakan kendaraan, yakni sepeda sebanyak 20 unit, sepeda motor 3.670 unit, mobil pribadi 1.616 unit, dan mobil bus 11 unit.

"Tercatat juga sebanyak 232 orang berkunjung ke Taman Satwa Anak dan sebanyak 732 orang berkunjung ke Pusat Primata Schmutzer," tuturnya.

Dia menambahkan, jumlah pengunjung pda H+4 Lebaran 2024 ini lebih sedikit dibandingkan pada H+3 Lebaran 2024 atau Minggu, 14 April 2024 kemarin ataupun H+2 Lebaran 2024 atau Sabtu, 13 April 2024 lalu. Pada H+2 Lebaran 2024 lalu tercatat ada sebanyak 117 ribu lebih pengunjung, sedangkan pada H+3 Lebaran 2024 kemarin tercatat ada sebanyak 109 ribu lebih pengunjung.

"Puncaknya memang hari Sabtu lalu sebanyak 117 ribu pengunjung, hari ini dibandingkan kemarin itu masih jauh jumlahnya atau menurun. Kemungkinan karena hari ini sudah masuk hari kerja dan persiapan anak-anak masuk sekolah," katanya.