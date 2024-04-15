Arus Balik Lebaran, 47.613 Pemudik Kereta Kembali ke Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Arus balik mudik Lebaran 2024 mulai mengalami peningkatan di Area Daop 1 Jakarta, Senin, (15/4/2024). Mayoritas penumpang kereta yang tiba di area Daop 1 Jakarta berasal dari area Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Kutoarjo dan Malang.

Secara total, per hari ini terdapat sekitar 47.613 penumpang kereta api yang tiba. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dari masa normal.

Dari jumlah tersebut, 18.500 merupakan penumpang turun di Stasiun Pasar Senen, 15.000 penumpang turun di Stasiun Gambir.

Lalu, 5.600 penumpang di Stasiun Bekasi, 4.650 penumpang di Stasiun Jatinegara dan sisanya penumpang turun di Stasiun Jakarta Kota, Cikarang, Karawang dan Cikampek.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di momen puncak arus balik mudik lebaran 2034, KAI Daop 1 Jakarta melakukan sejumlah persiapan pada arus balik.

Salah satunya yakni dengan menambah ketersediaan kursi pada area tunggu penumpang.

Hal tersebut bertujuan agar penumpang yang baru tiba dan menunggu jemputan tidak berdiri dan meletakan barangnya pada area tertentu, yang dapat menggangu arus lalu lalang penumpang lain di stasiun.

Sejumlah petugas Costumer Service Mobile (CSM) juga siapkan untuk melayani informasi dan mengatur alur calon penumpang yang baru tiba. Petugas tambahan untuk pengatur kendaraan juga disiapkan di sejumlah titik pada area parkir stasiun.