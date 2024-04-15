Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Dirampok, Dokumen Relawan Raib

JAKARTA - Rumah pemenangan Prabowo-Gibran di Jalan Imam Bonjol Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi sasaran perampokan yang dilakukan di tengah-tengah libur lebaran iIdul Fitri 1445 Hijriah. Diketahui, rumah Pemenangan ini menjadi tempat berkumpulnya relawan paslon 02 tersebut.

Ketua Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer membenarkan telah terjadi aksi perampokan tersebut oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Atas kejadian ini, pihaknya telah melapor ke pihak kepolisian.

"Kami telah melaporkan kejadian perampokan ini kepada Polisi dan segera diambil langkah-langkah hukum,” kata pria yang akrab disapa Noel dalam keterangannya, Senin (15/4/2024).

Ketua Umum Prabowo Mania itu mengungkap, para perampok itu menyasar dokumen-dokumen terkait dengan organisasi Relawan Prabowo. Kondisinya berantakan, dan para perampok itu mengambil berbagai dokumen terkait Relawan Prabowo.

Noel menduga perampokan ini diduga bermotif teror politik kepada dirinya di kancah politik nasional. “Kuat dugaan, motif perampokan ini bermuatan teror politik. Mungkin karena langkah politik saya cenderung keras dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip membela kebenaran dan menegakkan instrumentasi substansi politik untuk perjuangan politik yang tidak kompromistis,” ujarnya.