Kapolri: Jalur Arteri bisa Jadi Opsi Atasi Macet Horor di Jalan Tol

KARAWANG - Kapolri Jendral Polisi Jendral Listyo Sigit Prabowo bersama jajarannya kembali meninjau kondisi arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama (GT Cikatama), pada Senin (15/4/2024) sore.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, kemacetan di GT Cikatama masih terus terjadi hingga saat ini.

Volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta makin bertambah.

Oleh karena itu, Kapolri bersama Menteri Perhubungan (Menhub), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), hingga Panglima TNI, melakukan rapat koordinasi dan evaluasi di Kantor Jasa Marga GT Cikatama Km 70.

"Sesuai dengan arahan dari Presiden bahwa mudik dan balik sebagai mana tradisi yang selama ini kita harus amankan. Tadi disampaikan berdasarkan hasil survei Menhub yang memang tahun 2024 terjadi peningkatan," kata Sigit kepada wartawan, Senin (15/4/2024).

"Mau tidak mau harus kita laksanakan dengan bersinergi dan seluruh stakeholder yang ada baik dari Perrhubungan, Jasa Marga, Jasa Raharja, TNI, Polri dan rekan-rekan yang lain, kita lihat semuanya bekerja dengan optimal," sambungnya.

Meski mengalami peningkatan drastis, Sigit menegaskan hal itu masih bisa diatasi dengan baik selama musim mudik 2024.

"Alhamdulillah hari ini walaupun jumlah yang mudik dengan yang balik jauh lebih tinggi (dari tahun lalu), sampai saat ini kita masih bisa kelola dengan baik," tuturnya.

Tak hanya itu, Sigit mengatakan, kebijakan WFH bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dari Menko PMK, juga bisa menjadi salah satu solusi pencegahan macet total khususnya di jalan tol.

"Nanti malam adalah puncak arus balik, harapan kita semua bisa memberikan pelayanan, prediksi kenaikan tadi dibicarakan 18 persen dari 2023. Tentu kita mengetahui karena Menko PMK sudah mengeluarkan kebijakan WFH, dan dari Dirjen Jasa Raharja juga memberikan insentif tambahan untuk mengurangi harga tiket, apabila tidak bisa memilih malam ini bisa besok harinya," papar Sigit.

Lebih lanjut, pihak kepolisian juga sudah menyiapkan jalur arteri sebagai alternatif menghindari macet di tol.