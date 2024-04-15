Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pastikan Semua Pihak Bersinergi Beri Pelayanan Terbaik Arus Balik Lebaran

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |16:47 WIB
Kapolri Pastikan Semua Pihak Bersinergi Beri Pelayanan Terbaik Arus Balik Lebaran
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan semua pihak bersinergi dalam rangka mengamankan pelaksanaan arus balik mudik Lebaran 2024.

Hal ini, disampaikan Kapolri saat meninjau pelaksanaan arus balik di KM 70 Tol Cikampek bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (15/4/2024).

Kapolri menuturkan, pengamanan arus mudik dan balik Lebaran adalah tradisi yang harus diamankan setiap tahunnya. Apalagi, menurut survei pada tahun ini angka masyarakat yang mudik mengalami peningkatan.

"Sesuai arahan bapak Presiden bahwa mudik dan balik sebagaimana tradisi yang ada selama ini harus kita amankan. Berdasarkan hasil survei bapak Menhub yang mana tahun 2024 ini terjadi peningkatan, mau tak mau kita harus bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik dari perhubungan, Jasa Marga, Jasa Raharja, TNI, Polri, Kemenko PMK dan rekan-rekan yang lain. Kita lihat semuanya bekerja dengan optimal," kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan, berdasarkan hasil laporan yang ia terima sampai hari ini, meskipun jumlah yang mudik dan balik jauh lebih tinggi, namun semuanya bisa dikelola dengan baik.

Halaman:
1 2 3
      
