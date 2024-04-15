Puncak Arus Balik, Rest Area Km 101 Tol Cipali Membeludak

JAKARTA - Ratusan kendaraan memenuhi rest area kilometer (Km) 101 Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) Senin (15/4/2024) atau saat puncak arus balik Lebaran. Tampak kawasan peristirahatan itu dipenuhi mobil sejak pagi tadi hingga sore ini.

Kepadatan juga terjadi di akses masuk rest area sehingga membuat antrean panjang sampai ke bahu tol.

Pantauan MNC Portal pada pukul 16.00 WIB, masyarakat yang mampir di rest area KM 101 merupakan warga yang tengah melintasi Tol Cipali dari arah Timur ke Barat. Mereka beristirahat sejenak setelah menempuh perjalanan panjang.

Meski kendaraan membludak di rest area, nampak bahwa arus lalu lintas di ruas tol ramai lancar. Iring-iringan kendaraan tetap melaju dengan kecepatan normal tanpa adanya kemacetan parah.

Saat ini, rekayasa lalu lintas one way dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Tol Batang-Semarang hingga KM 70 GT Cikampek Utama (Cikatama) masih diterapkan sampai nanti malam, tepatnya pukul pukul 24.00 WIB.

Sebelumnya, rekayasa lalu lintas tersebut dijadwalkan selesai pada Minggu pukul 24.00 WIB. Alasan keberlanjutan one way lantaran volume lalu lintas kendaraan meningkat signifikan dari arah Timur menuju arah Jakarta.

Perlu diketahui, kemacetan sempat terjadi di ruas Tol Cipali pada pukul 09.15 WIB atau Minggu pagi tadi. Namun, kondisi tersebut terjadi tidak begitu lama.

