Puncak Arus Balik 2024, Menko PMK Minta Masyarakat Pikir-Pikir saat Hendak Bawa Keluarga Adu Nasib di Kota

KARAWANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengimbau pemudik untuk tak membawa keluarganya dari kampung halaman ke kota untuk mengadu nasib namun tanpa keahlian khusus.

Muhadjir mengatakan sejatinya semua orang punya hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak.

Namun, jika merujuk pada angka pengangguran di kota, dia menyarankan agar pemudik pikir-pikir ketika hendak melakukan hal itu.

"Tentu saja kita akan sangat menghormati siapapun memiliki hak untuk mata pencaharian yang layak, tentu juga masing-masing pemerintah daerah yang menjadi tujuan mereka ini sudah bisa disiapkan dengan baik," kata Muhadjir Effendy di Kantor Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama, Senin (15/4/2024).

"Tetapi angka pengangguran kita juga cukup tinggi, sekitar 6 persen dari angkutan kerja yang ada. Dan tentu saja ketika datang belum tentu membawa keterampilan, kecakapan yang dibutuhkan di dunia kerja," sambungnya.

Muhadjir sendiri menilai ada banyak peluang kerja yang bisa diciptakan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Hal itu, kata dia, bisa sangat membantu perkembangan sumber daya manusia (SDM) maupun sektor ekonomi daerah.