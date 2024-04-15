Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puncak Arus Balik 2024, Menko PMK Minta Masyarakat Pikir-Pikir saat Hendak Bawa Keluarga Adu Nasib di Kota

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |17:55 WIB
Puncak Arus Balik 2024, Menko PMK Minta Masyarakat Pikir-Pikir saat Hendak Bawa Keluarga Adu Nasib di Kota
A
A
A

KARAWANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengimbau pemudik untuk tak membawa keluarganya dari kampung halaman ke kota untuk mengadu nasib namun tanpa keahlian khusus.

Muhadjir mengatakan sejatinya semua orang punya hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak.

Namun, jika merujuk pada angka pengangguran di kota, dia menyarankan agar pemudik pikir-pikir ketika hendak melakukan hal itu.

"Tentu saja kita akan sangat menghormati siapapun memiliki hak untuk mata pencaharian yang layak, tentu juga masing-masing pemerintah daerah yang menjadi tujuan mereka ini sudah bisa disiapkan dengan baik," kata Muhadjir Effendy di Kantor Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama, Senin (15/4/2024).

"Tetapi angka pengangguran kita juga cukup tinggi, sekitar 6 persen dari angkutan kerja yang ada. Dan tentu saja ketika datang belum tentu membawa keterampilan, kecakapan yang dibutuhkan di dunia kerja," sambungnya.

Muhadjir sendiri menilai ada banyak peluang kerja yang bisa diciptakan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Hal itu, kata dia, bisa sangat membantu perkembangan sumber daya manusia (SDM) maupun sektor ekonomi daerah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mudik Mudik 2024 Menko PMK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164760//pratikno-y36G_large.jpg
Tragedi Balita Meninggal karena Cacingan, Menko PMK: Alarm Nasional, Keselamatan Anak Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133088//ilustrasi-jEtf_large.jpg
Turun 34 Persen, Menhub: 4.640 Kecelakaan Terjadi Sepanjang Musim Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133084//sesepuh_pesantren_buntet_cirebon-jqaF_large.JPG
Sesepuh Pesantren Buntet Apresiasi Kapolri: Arus Mudik-Balik Lebaran Sukses Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/614/3131212//menag_nasaruddin_umar-4NZY_large.jpg
Disinggahi 1,6 Juta Pemudik, Menag: Masjid Jadi Rumah Bersama di Tengah Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/52/3131086//ban-borK_large.jpg
5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/52/3130707//spklu-geph_large.jpeg
Mobil Listrik Makin Diminati, Transaksi SPKLU saat Mudik Lebaran Naik 5 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement