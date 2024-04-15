Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Selidiki Pencurian di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran di Jakpus

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |18:33 WIB
Polisi Selidiki Pencurian di Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran di Jakpus
Pencurian di rumah pemenangan Prabowo-Gibran (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Polisi membenarkan telah terjadi pencurian sebuah TV 32 Inchi di rumah pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Jalan Imam Bonjol No 25, Menteng, Jakarta Pusat.

Kejadian tersebut baru diketahui pada Senin, 15 April 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, yang mana hal tersebut disadari oleh seorang saksi bernama Bayu dan Tika yang bertugas sebagai seorang office boy di kantor pemenangan tersebut.

Kala itu, Bayu dan Tika yang baru tiba di rumah pemenangan Prabowo-Gibran merasa aneh dan curiga barang-barang kantor berupa TV 32 Inchi sudah hilang. Kemudian, melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

"Kami sudah cek dan melakukan olah TKP bersama Tim Inafis dan Piket Reskrim. Pelapor dan saksi-saksi akan kita periksa untuk dimintai keterangannya perihal hilangnya TV 32 Inchi," kata Kapolrestro Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

"Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini, untuk perkembannya akan kami sampaikan lebih lanjut," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
