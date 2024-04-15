Naik 107 Persen, 437.979 Kendaraan Lintasi Tol Trans Sumatera

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) mencatat ada 437.979 kendaraan yang melintasi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Angka ini naik 107 persen dari volume lalu lintas (VLL) normal.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan, 437.979 kendaraan roda empat tersebut tercatat sejak 12-14 April atau H+3 - H+5 Lebaran 2024.

“Volume lalu lintas yang melintasi JTTS pada periode H+3 hingga H+5 Lebaran sebanyak 437.979 kendaraan, meningkat signifikan 107 persen dari VLL normal,” ujar Adjib Al Hakim melalui keterangan pers, Senin (15/4/2024).

Peningkatan ini mencerminkan terjadinya mobilitas dan kegiatan perjalanan arus balik lebaran di JTTS.

Adapun, volume pergerakan lalin tersebut merupakan akumulasi dari beberapa ruas tol di JTTS, diantaranya:

Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Terpeka) mencapai 85.762 kendaraan atau meningkat 77 persen dari VLL normal