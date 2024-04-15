Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Naik 107 Persen, 437.979 Kendaraan Lintasi Tol Trans Sumatera

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |18:49 WIB
Naik 107 Persen, 437.979 Kendaraan Lintasi Tol Trans Sumatera
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) mencatat ada 437.979 kendaraan yang melintasi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Angka ini naik 107 persen dari volume lalu lintas (VLL) normal.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan, 437.979 kendaraan roda empat tersebut tercatat sejak 12-14 April atau H+3 - H+5 Lebaran 2024.

“Volume lalu lintas yang melintasi JTTS pada periode H+3 hingga H+5 Lebaran sebanyak 437.979 kendaraan, meningkat signifikan 107 persen dari VLL normal,” ujar Adjib Al Hakim melalui keterangan pers, Senin (15/4/2024).

Peningkatan ini mencerminkan terjadinya mobilitas dan kegiatan perjalanan arus balik lebaran di JTTS.

Adapun, volume pergerakan lalin tersebut merupakan akumulasi dari beberapa ruas tol di JTTS, diantaranya:

Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Terpeka) mencapai 85.762 kendaraan atau meningkat 77 persen dari VLL normal

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/470/3161531//jalan_tol_jambi-yHa2_large.jpg
Tol Baru di Jambi Siap Beroperasi, Perjalanan Lebih Cepat 45 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158355//tarif_tol-Skn7_large.jpg
Resmi Berlaku, Ini Tarif Tol Padang-Sicincin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3150996//tarif_to-52Ad_large.jpg
Tol Trans Sumatera Berlakukan Diskon 20 Persen, Berikut Ruas dan Besaran Potongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133088//ilustrasi-jEtf_large.jpg
Turun 34 Persen, Menhub: 4.640 Kecelakaan Terjadi Sepanjang Musim Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133084//sesepuh_pesantren_buntet_cirebon-jqaF_large.JPG
Sesepuh Pesantren Buntet Apresiasi Kapolri: Arus Mudik-Balik Lebaran Sukses Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/320/3132064//jalan_tol-CPZm_large.jpg
Tarif Tol Junction Palembang Berlaku 21 April 2025, Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement