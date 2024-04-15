Momen Prabowo Hadiri Syukuran Ulang Tahun Titiek Soeharto, Dapat Potongan Tumpeng Pertama?

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri acara ulang tahun Siti Hediati Hariyadi atau kerap disapa Titiek Soeharto yang ke 65 tahun di kediaman Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 14 April 2024 malam.

Prabowo terlihat hadir pukul 20.00 WIB mengenakan pakaian batik lengan panjang bermotif nuansa warna cokelat dan hitam.

Kedatangannya pun disambut langsung anak semata wayangnya Ragowo Hediprasetyo atau Didit dan Sekjen Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Acara syukuran berlangsung secara sederhana dengan potong tumpeng. Titiek dalam kata sambutannya turut mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan sahabat terdekat yang telah menyempatkan hadir.

“Terima kasih atas kehadirannya malam ini ikut syukuran hadir merayakan ulang tahun saya yang ke-65. Mohon doanya semuanya mudah-mudahan saya bisa diberi panjang umur dan di sisa umur saya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata Titiek pada para tamu undangan.

Saat memotong tumpeng pertama, mulanya Titiek ingin memberikan pada Prabowo, namun Prabowo menunjuk saudara kandung Titiek, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto untuk diberikan terlebih dahulu.

Lalu kemudian, potongan tumpeng kedua Titiek berikan kepada Prabowo sembari bersalaman dan saling menempelkan pipi kanan kiri.

“Mbak Titiek selamat, terima perjuangan Mbak Titiek di Yogyakarta saya kira termasuk suara terbanyak dan terima kasih semuanya,” kata Prabowo.