Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Hadiri Syukuran Ulang Tahun Titiek Soeharto, Dapat Potongan Tumpeng Pertama?

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |19:21 WIB
Momen Prabowo Hadiri Syukuran Ulang Tahun Titiek Soeharto, Dapat Potongan Tumpeng Pertama?
Prabowo Subianto hadiri ulang tahun mantan istrinya, Titiek Soeharto (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri acara ulang tahun Siti Hediati Hariyadi atau kerap disapa Titiek Soeharto yang ke 65 tahun di kediaman Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 14 April 2024 malam.

Prabowo terlihat hadir pukul 20.00 WIB mengenakan pakaian batik lengan panjang bermotif nuansa warna cokelat dan hitam.

Kedatangannya pun disambut langsung anak semata wayangnya Ragowo Hediprasetyo atau Didit dan Sekjen Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Acara syukuran berlangsung secara sederhana dengan potong tumpeng. Titiek dalam kata sambutannya turut mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan sahabat terdekat yang telah menyempatkan hadir.

“Terima kasih atas kehadirannya malam ini ikut syukuran hadir merayakan ulang tahun saya yang ke-65. Mohon doanya semuanya mudah-mudahan saya bisa diberi panjang umur dan di sisa umur saya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata Titiek pada para tamu undangan.

Saat memotong tumpeng pertama, mulanya Titiek ingin memberikan pada Prabowo, namun Prabowo menunjuk saudara kandung Titiek, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto untuk diberikan terlebih dahulu.

Lalu kemudian, potongan tumpeng kedua Titiek berikan kepada Prabowo sembari bersalaman dan saling menempelkan pipi kanan kiri.

“Mbak Titiek selamat, terima perjuangan Mbak Titiek di Yogyakarta saya kira termasuk suara terbanyak dan terima kasih semuanya,” kata Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178700/prabowo-Vr9b_large.jpg
Prabowo ke Presiden Brasil Lula: Saya Kagum Kebijakan Anda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177074/prabowo_subianto-8iMX_large.jpg
Prabowo Larang Keluarga Terlibat Proyek Pemerintah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175379/prabowo-0jeH_large.jpg
Istana Angkat Bicara soal Isu Kapolri Ajukan Anggota Tim Reformasi Namun Ditolak Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174802/prabowo-7RsH_large.jpg
Serahkan Rampasan Aset Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Tak Pandang Bulu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174461/prabowo-Jxjd_large.jpg
Menhan Sjafrie: Sejumlah Tokoh Bangsa hingga Jokowi Bertemu Prabowo di Kertanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174454/prabowo-on5L_large.jpeg
Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement