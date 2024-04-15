Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Intip Rumah Produksi Telur Asin di Brebes, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |19:25 WIB
Intip Rumah Produksi Telur Asin di Brebes, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Okezone Update
JAKARTA - Nah ini dia salah satu rumah produksi telur asin di Limbangan Wetan, Brebes, Jawa Tengah. Rumah produksi telur asin Ghifar Jaya telah beroperasi lebih dari 20 tahun. Biasanya aktivitas di sini akan lebih sibuk di musim libur dan musim mudik Lebaran seperti sekarang.

Telur asin berkualitas tinggi telah melewati proses pengasinan selama kurang lebih 14 hari. Menurut pemilik rumah produksi ini, meski pandemi covid-19 sudah terlewati, musim mudik tahun ini disebut belum seramai tahun-tahun sebelum covid-19 melanda. Hal itu pun berdampak pada penjualan oleh-oleh.

Dulu di rumah produksi ini berani menyediakan seratusan ribu telur asin di musim mudik. Tapi tahun ini, rumah produksi ghifar hanya menyiapkan lebih dari 70 butir telur bebek siap jual. Kalau Anda ingin membeli telur asin khas Brebes untuk oleh-oleh dengan harga yang lebih miring, Anda bisa datang ke sentra-sentra rumah produksi semacam ini ya.

Sementara itu, ribuan wisatawan padati Pantai Carita Pandeglang, Banten. Tak hanya wisatawan lokal dari wilayah Banten dan sekitarnya, warga yang berkunjung juga banyak yang berasal dari luar kota, sengaja datang untuk sekaligus menghabiskan libur Lebaran akhir pekan ini.

Semua informasi ini bisa Anda saksikan di Okezone Updates dengan Channel Okezone TV, Senin (15/4/2024), pukul 21.00 WIB.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, YouTube Okezone dan Streaming di http://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan Sampai Kelewat ya!

(Arief Setyadi )

      
