Puncak Arus Balik, Arus Lalin di Tol Cikampek Utama Padat

JAKARTA - Pada H+5 Lebaran 2024 ini atau Senin (15/4/2024) malam terpantau padat kendaraan pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Kepadatan terjadi di Cikatama, Kalihurip, Dawuan, hingga Karawang Timur.

Informasi tentang padatnya arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek itu disampaikan oleh Jasa Marga melalui akun X miliknya @PTJASAMARGA pada Senin (15/4/2024) petang. Disebutkan, kepadatan kendaraan tersebut terjadi di Cikampek Utama KM 72.

Selain itu, kepadatan volum lalu lintas juga terjadi di Kalihurip KM 69 - Dawuan KM 62. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di Dawuan KM 60 - Karawang Timur KM 58.

"18.35 WIB #Tol_Japek Cikampek Utama KM 72 - Cikampek Utama KM 70 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin. Kalihurip KM 69 - Dawuan KM 62 PADAT, kepadatan volume lalin. Dawuan KM 60 - Karawang Timur KM 58 PADAT, kepadatan volume lalin," tulis akun X milik Jasa Marga tersebut, Senin.

Adapun peningkatan volume kendaraan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek sejatinya telah terjadi sejak H+3 Lebaran 2024 atau Minggu, 14 April 2024 kemarin sebagaimana yang telah disampaikan oleh VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo.

Ria mengatakan, Pada H1 sampai H+3 periode arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H (10-14/04), PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah Gerbang Tol (GT) Wilayah Trans Jawa yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Menurut Ria, di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Gerbang Tol Cikampek Utama, sebanyak 294.305 kendaraan yang masuk dari Wilayah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama. Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 118,42% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 134.741 kendaraan.

"Sedangkan untuk kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa tercatat sebanyak 208.016 kendaraan atau naik 56,65% dari lalu lintas normal sebanyak 132.791 kendaraan," tuturnya.