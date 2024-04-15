Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puncak Arus Balik, Situasi Lalin di Ruas Tol Cipali Ramai Lancar

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |20:15 WIB
Puncak Arus Balik, Situasi Lalin di Ruas Tol Cipali Ramai Lancar
Tol Cipali (Foto: Suparjo Ramalan)
A
A
A

JAKARTA - Volume lalu lintas di Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) dari arah Timur ke Barat ramai lancar Senin malam ini, (15/4/2024). Kendati, tak ada kemacetan yang berarti di ruas tersebut.

Volume kendaraan roda empat di Tol Cipali memang meningkat sejak sore tadi, dibandingkan pada siang hari. Hal ini sejalan dengan puncak arus balik Lebaran yang terjadi sepanjang Senin ini.

Tampak, iring-iringan kendaraan yang didominasi mobil pribadi itu masih dalam kecepatan normal, sehingga tidak ada kepadatan atau kemacetan yang berarti. Kondisi tersebut berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 20.30 WIB dari kilometer (Km) 102, Subang, Jawa Barat (Jabar).

Di lain sisi, banyak pemudik yang memilih beristirahat sejenak di rest area Km 101 Tol Cipali. Akibatnya, kawasan itu dipenuhi kendaraan. Namun, kepadatan nampak tak terjadi di akses masuk rest area.

Saat ini, rekayasa lalu lintas one way dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Tol Batang-Semarang hingga KM 70 GT Cikampek Utama (Cikatama) masih diterapkan sampai malam nanti, tepatnya pukul 24.00 WIB.

Sebelumnya, rekayasa lalu lintas tersebut dijadwalkan selesai pada Minggu pukul 24.00 WIB. Alasan keberlanjutan one way lantaran volume lalu lintas kendaraan meningkat signifikan dari arah Timur menuju arah Jakarta.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
