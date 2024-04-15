MK Tegaskan Pembacaan Putusan PHPU Pilpres Seusai Jadwal

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan pihaknya tidak akan melakukan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres. Saat ini MK tinggal menerima kesimpulan dari semua pihak terlibat dalam persidangan sengketa pilpres tersebut.

"Sesuai yang disampaikan di persidangan, (penyerahan kesimpulan dimulai) Selasa 16 April pukul 16.00," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono saat dihubungi, Senin (15/4/2024).

Fajar memastikan, tak ada perubahan jadwal untuk pembacaan putusan, yang akan dibacakan pada 22 April 2024.

"Belum ada perubahan untuk agenda itu. Kita tetap mengagendakan pengucapan putusan PHPU Pilpres pada 22 April," ungkap Fajar.