HOME NEWS MEGAPOLITAN

16 Mobil Damkar Padamkan Kebakaran di Kebon Kacang Jakpus

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |00:15 WIB
16 Mobil Damkar Padamkan Kebakaran di Kebon Kacang Jakpus
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 16 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam memadamkan api di Jalan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada Minggu (14/4/2024) malam.

"Warga di Jalan Kebon Kacang IX, 002/002, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat melaporkan bahwa telah terjadi kebakaran yang melanda bangunan rumah tinggal pada malam ini (14/4)," tulis akun humasjakfire di media sosial Instagram.

Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan menuju lokasi untuk melakukan pemadaman yang mulai beroperasi pukul 22.44 WIB.

"Api berhasil dilokalisir dan melalui tahap pendinginan," tulis akun tersebut.

