INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Balik Arteri Kalimalang, Arus Lalu Lintas Terpantau Normal

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |05:44 WIB
Puncak Arus Balik Arteri Kalimalang, Arus Lalu Lintas Terpantau Normal
Arus Lalu Lintas di Kalimalang (foto: dok MPI/Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Arus balik Lebaran 2024 di jalur arteri Kalimalang diprediksi mencapai puncaknya sedari Minggu malam (14/4/2024) hingga Senin (15/4/2024) kali ini. Dominasi pemudik roda dua yang berada di sepanjang arteri Kalimalang tersebut hingga menjelang Senin dini hari, terpantau berjalan normal dan lancar.

Berdasarkan pantauan MPI mulai Minggu malam sekira pukul 23.45 WIB hingga pukul 03.17 WIB pada Senin pagi ini, situasi arus lalu lintas sepanjang Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur tampak berjalan normal. Tak ayal, situasi arus lalin terlihat lengang dalam beberapa waktu lantaran para pemudik sepeda motor bergerak dalam konvoi rombongan sehingga tidak menimbulkan penumpukan di sepanjang jalan.

Para pemudik sepeda motor yang melintas terlihat berjalan beriringan dengan membawa barang bawaan berupa oleh-oleh beserta sejumlah koper yang ditumpuk di kursi belakang. Meski belum bisa dipastikan sekiranya para pemudik tersebut datang dari tujuan yang sama, namun terlihat mereka berkendara dengan saling menjaga kecepatan di dalam rombongan.

Selain situasi arus lalin yang terlihat justru normal dan cukup lengang, para pemudik roda dua tersebut sebagian menunjukkan asal kampung halaman yang telah dikunjungi pada momen lebaran kali ini. MPI bahkan menemukan salah satu sepeda motor yang memasang tulisan berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat dan akan beranjak kembali menuju Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, Ribuan pemudik arus balik asal Jawa Tengah dan Jawa Barat, memadati Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, arus balik mudik yang didominasi sepeda motor dan mobil mengakibatkan terjadinya kemacetan parah di lokasi.

Kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Teuku Umar, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak minggu sore mulai terpantau mengalami peningkatan.

Adapun volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta dan sekitarnya mulai memadati Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi.

