Nekat Buka Putaran Jalan di Bekasi, Pak Ogah Ini Diamankan Polisi

BEKASI - Nekat membuka U Turn atau putaran jalan yang ditutup petugas kepolisian selama arus balik mudik, seorang pria diamankan petugas kepolisian yang berjaga di Pos Pantau Sentra Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi pak ogah ini di anggap memicu bahaya dan kemacetan bagi para pemudik.

Pak Ogah ini nekat nekat membuka secara paksa u turn di Jalan R-E Martadinata / Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pria yang belum diketahui identitasnya itu melakukan aksinya bersama tiga orang temannya, namun ketiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

Diketahui, arus lalu lintas di Jalan Pantura sejak Minggu (14/4) sore mengalami peningkatan volume kendaraan yang di dominasi oleh kendaraan roda dua dan roda empat yang mengarah dari arah Karawang menuju ke Kota Bekasi.

“Perbuatannya dianggap membahayakan para pemudik yang melakukan perjalanan arus balik, serta memicu terjadi kemacetan,” kata Anggota Satlantas Polres Metro Bekasi, Ipda Asep Wijaya, Senin (15/4/2024).

Saat ini, pak ogah tersebut diamankan di Polsek Cikarang Utara guna mendapatkan pembinaan.

(Awaludin)