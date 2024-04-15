Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Kebon Kacang Jakpus Diduga Akibat Korsleting Listrik Pendingin Ruangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |06:46 WIB
Kebakaran di Kebon Kacang Jakpus Diduga Akibat Korsleting Listrik Pendingin Ruangan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Kebon Kacang IX, 002/002, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat terjadi kebakaran pada Minggu (14/4) malam.

Disgulkarmat DKI Jakarta menduga kebakaran dipicu akibat korsleting listrik dari mesin pendingin ruangan, atau indoor air conditioner (AC). Dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut.

"Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari mesin pendingin ruangan," tulis caption laman Instagram @humasjakfire dikutip, Senin (15/4/2024).

"Korban dilaporkan nihil dalam peristiwa ini," tambahnya.

Lebih lanjut, belasan unit damkar dikerahkan menuju lokasi dan melakukan operasi pemadaman pukul 22.44 WIB. Api berhasil dilokalisir dan melalui tahap pendinginan.

"Pengerahan sebanyak 16 unit serta 80 personel itupun berhasil menyelesaikan pemadaman pada pukul 23.29 WIB secara aman terkendali," jelasnya.

(Awaludin)

      
