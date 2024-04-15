JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Gadang I RT 7/ RW 4 Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar pada Senin (15/4/2024) dini hari tadi.
"Objek terbakar rumah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.
Disgulkarmat Jakarta Utara mengerahkan tujuh unit damkar dan puluhan personil untuk memadamkan api tersebut dan selesai operasi pukul 03.48 WIB. Kebakaran diduga dipicu dari obat nyamuk bakar.
"Pengerahan unit 7 dan 35 personil. Dugaan penyebab obat nyamuk bakar," ujarnya.
Lebih lanjut, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa kebakaran rumah tersebut.
(Awaludin)