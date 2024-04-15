Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pagi Ini, 13 RT di Jaktim Terendam Banjir Imbas Hujan Deras dan Luapan Ciliwung

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |07:47 WIB
Pagi Ini, 13 RT di Jaktim Terendam Banjir Imbas Hujan Deras dan Luapan Ciliwung
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Belasan RT di Jakarta Timur terendam banjir imbas hujan deras dan luapan kali Ciliwung pada Senin (15/4/2024) pagi ini. Adapun ketinggian banjir yang merendam permukiman warga itu bervariasi.

"BPBD mencatat genangan yang ada saat ini masih terjadi di 13 RT atau 0.042% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta, Yohan dalam keterangannya.

"Lebih karena intensitas hujan tinggi di sekitar perbatasan Jakarta (Jagakarsa) sehingga kali Ciliwung meluap," tambahnya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Timur terdapat 13 RT yang terdiri dari:

Kel. Kampung Melayu

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 75 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.

Kel. Cawang

Jumlah: 5 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

